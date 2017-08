Gameplay-Trailer zeigt Raumkämpfe von Star Wars Battlefront II

EA und DICE haben einen neuen Trailer für Star Wars Battlefront II veröffentlicht, in dem sie erste Gameplay-Eindrücke aus den neuen Weltraumkämpfen zeigen. Diese weitreichenden Gefechte werden auf sehr unterschiedlichen Schauplätzen ausgefochten, bislang bestätigt wurden etwa Die unbekannten Regionen, Endor - Trümmer des Todessterns, Fondor - Imperiale Schiffswerft, Ryloth und Kamino. Yoda wird ebenfalls in den Raumkämpfen teilnehmen. Am Montag um 18:30 Uhr will EA in einem Livestream aus Köln weitere Informationen mit uns teilen. Star Wars Battlefront II erscheint am 11. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.