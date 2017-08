Preis und Termin von Raiders of the Broken Planet enthüllt

Mercury Steam hat am Freitag bekanntgegeben, dass ihr kommender Vier-gegen-eins-Shooter Raiders of the Broken Planet am 22. September für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Der Prolog des Action-Adventures wird kostenlos spielbar sein, während die erste Kampagne - Alien Myths - 9,99 Euro kostet. Drei weitere Kampagnen werden anschließend in "regelmäßigen Intervallen" veröffentlicht und sollen eigenständige Spielerfahrungen werden. Die Szenarios sind also unabhängig voneinander spielbar und müssen nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge beendet werden. Enric Alvarez, Studio Head bei Mercury Steam, erklärt in der offiziellen Pressemitteilung:

"Wir wollen Entwickler sein, die konstant im Dialog mit unseren Spielern stehen und vertretbare Entscheidungen treffen. Spiele sind teuer und manchmal enttäuschen sie nach dem Hype, der vorher generiert wurde. Wir denken, dass es absolut fair ist, wenn wir unsere Spieler zunächst kostenlos ins Spiel eintauchen lassen."