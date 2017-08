Kong: Skull Island-Schreiber und Regisseur Jordan Vogt-Roberts hat Sony Pictures mit seinem spektakulären Monsterfest eine Menge Geld eingebracht. Das versetzt 32-Jährigen in eine Position, in der er sich sein nächstes Projekt bis zu einem gewissen Maß selbst aussuchen kann. Wie sich nun herausstellt, hat er das bereits getan und sich für die Adaption von Hideo Kojimas klassischer Spielereihe entschieden, die sich um den geklonten Supersoldaten Solid Snake dreht. In einem neuen Interview mit Screenrant sprechen Vogt-Roberts und Drehbuchautor Jay Basu darüber, wie sie das Ganze angehen werden und auf welche Elemente sie bei der von Hideo Kojima entwickelten Hauptgeschichte sie gesondert achten:

"Was wir momentan versuchen zu schreiben, ist das verrückteste [Ding überhaupt]. Man denkt 'Wie zur Hölle wollen wir einen Film machen, der in so vielen Zeitabschnitten spielt?!' Es ist sehr besonders. Ob wir das im Skript ausführen können, ob wir es schaffen, [das Gefühl des Originals] zu produzieren, wer weiß. Doch momentan glaube ich fest daran, dass wir die richtige Richtung anvisieren. Wir werden sehen, was von da an passiert."