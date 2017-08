Yakuza 6 erscheint am 20. März in Europa

Sega bestätigte heute "das finale Kapitel von Kazuma Kiryu", Yakuza 6: The Song of Life, für Europa und Amerika. Am 20 März nächsten Jahres erscheint das Actionspiel in unseren Breitengraden auf der Playstation 4, sowohl physisch als auch digital. Um die Reise von Kiryu gebührend abzuschließen, kündigte Sega zudem an, erstmals eine Sonderausgabe eines Yakuza-Spiels zu veröffentlichen. Die After Hours-Edition enthält ein schickes Hardcover-Artbook, zwei Bargläser im Design von Kiryus Drachen-Tattoo, stilechte Eiswürfelmacher, Untersetzer und eine ansprechende Verpackung zum Mitnehmen der Utensilien. Yakuza-Fans dürfen sich auf einen neuen Trailer freuen, während sie mit ihren Freunden über den passenden Drink diskutieren.