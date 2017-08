Alle Kämpfer von Marvel vs. Capcom: Infinite bekannt

Capcom wollte die neuen Kämpfer von Marvel vs. Capcom: Infinite - Dormammu, Firebrand und Ghost Rider - eigentlich erst in der nächsten Woche auf der Gamescom zeigen, doch diese Pläne haben sich offenbar geändert. In einem neuen Video, das der Publisher gestern veröffentlichte, sehen wir alle dreißig Charaktere, die zum Start des Spiels am 19. September verfügbar sein werden. Bemerkenswert ist zudem, dass Chun-Li in einem neuen Gewand erstrahlt, was viele Fans seit einiger Zeit gefordert haben. Hier ist die komplette Liste aller Charaktere:

Marvel:

- Black Panther

- Captain America

- Captain Marvel

- Doctor Strange

- Dormammu

- Gamora

- Ghost Rider

- Hawkeye

- Hulk

- Iron Man

- Nova

- Rocket Raccoon

- Spider-Man

- Thanos

- Thor

Capcom:

- Arthur

- Chris Redfield

- Chun-Li

- Dante

- Firebrand

- Frank West

- Jedah

- Mega Man X

- Mike Haggar

- Morrigan

- Nemesis

- Nathan Spencer

- Ryu

- Strider

- Zero