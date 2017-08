Quake Champions ab nächster Woche im Early Access

Entwickler id Software hat gestern Abend bekanntgegeben, dass Quake Champions ab dem 22. August die geschlossene Beta verlässt und auf Steam und dem hauseigenen Bethesda.net-Launcher ins Early Access veröffentlicht wird. Natürlich erhält der Arena-Shooter für den offenen Start noch das ein oder andere Extra.

"Bei einem rasanten Spiel wie Quake Champions, bei dem so viel von den Fähigkeiten der Spieler abhängt, ist nichts so wichtig wie kontinuierliches Testen und Verbessern. Das Wichtigste ist dabei das Feedback der Spieler, damit das Spiel ausbalanciert und optimiert ist - und so für alle Spieler Spaß macht, seien es Profis oder Anfänger", sagt Tim Willits, Studio Director bei id Software, in der offiziellen Pressemitteilung. „Die Early Access-Version von Quake Champions ist selbstverständlich noch lange nicht final. Sie ist aber schon sehr solide und enthält vier Modi, elf Champions, eine ordentliche Auswahl von Karten und eine lebendige, wachsende Community. In der Early Access-Phase können wir eng mit den Spielern zusammenarbeiten, um das Spiel zu verbessern und zusätzliche Features hinzuzufügen, bis Quake Champions in den kommenden Monaten offiziell veröffentlicht wird."

Wenn ihr daran teilhaben wollt müsst ihr das Champions-Paket zum Preis von 29,99 Euro kaufen (später 39,99 Euro), das alle aktuellen und künftigen Helden freischaltet. Diese Berechtigung wird natürlich auch den neuen Doom-Slayer einführen und euch mit einem exklusiven Skin für den Ranger, sowie drei Loot-Kisten versorgen. Aktuell gibt es elf Champions, sechs weitere sollen bis zum Ende des Jahres erscheinen. Alle Teilnehmer der geschlossenen Beta werden ab Dienstag im normalen Free-to-Play-Stil weiterspielen dürfen, allerdings nur im Bethesda.net. Die Free-to-Play-Version von Quake Champions wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Zum Early Access-Start werden zwei weitere Karten veröffentlicht, (Church of Azathoth und Tempest Shrine), außerdem kommen eine Reihe von Neuerungen in das Spiel. Darunter sogenannte Runen-Herausforderungen, spezielle Gegenstände in der Arena, die die Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere erzählen und die spezielle Skins freischalten, verbesserte Tutorials für neue Spieler, weitere Anpassungeinstellungen und den lange ersehnten In-Game-Sprach-Chat.

Werdet ihr euch das Spiel anschauen?