Sony kündigt Gamescom-Line-Up und Gewinnspiele an

Sony hat die Woche ihr diesjähriges Spiele-Line-Up für die Gamescom angekündigt und hält offenbar einige Überraschungen für alle Messebesucher bereit. Auf mehr als 400 Gaming-Stationen dürfen Besucher die Playstation-Neuheiten der kommenden Monate antesten. Eines der Highlights dürfte Gran Turismo Sport sein, dass wir in einem umgebauten Audi R8 LMS-Rennsimulator anspielen dürfen. Welche Spiele sonst mit am Start sind, entnehmt ihr der folgenden Liste:

- Detroit: Become Human

- Frantics

- Gran Turismo Sport

- Hidden Agenda

- That's You!

- Uncharted: The Lost Legacy

- Wissen ist Macht

Playstation VR-Spiele:

- Bravo Team

- Monster of the Deep: Final Fantasy XV

- Moss

- No Heroes allowed! VR

- Sparc

- Stifled

- The Elder Scrolls V: Skyrim VR

- The Inpatient

- The Persistence

Zusätzlich zum hauseigenen Line-Up warten Call of Duty: WWII, Destiny 2, Marvel vs. Capcom: Infinite und erstmals auch Monster Hunter: World auf interessierte Spieler. Alle Titel werden in Halle 7 aufgebaut, neben den Games wird es Bühnenshows und eSport-Veranstaltungen an den Playstation-Ständen geben. Mit der Playstation Event-App erhaltet ihr einen Messeplan mitsamt einem Kalender auf euer Smartphone, das die nächsten Programmpunkte anzeigt. Außerdem braucht ihr die App, um an den Gewinnspielen teilnehmen. An jedem offiziellen Besuchertag verlost Sony eine seltene Retro-PS4 im grauen 20th Anniversary-Design an die Messebesucher. Darüber hinaus warten Uncharted-Goodies für angehende Schatzjäger:

"Abgerundet wird der Inhalt der App mit der großen Uncharted-Schatzsuche, die im Rahmen der Veröffentlichung von Uncharted: The Lost Legacy am 23. August ein interaktives Gewinnspiel darstellt. Besucher des PlayStation-Standes in Halle 7 müssen überall verteilte Bluetooth-Signale ausfindig machen und die dann gestellten Rätselaufgaben lösen. Wer alle Herausforderungen erfolgreich meistert, darf sich ein limitiertes Merchandise-Paket zu Uncharted: The Lost Legacy abholen.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.