Neues Videomaterial für Gran Turismo Sport

Nach vielen Verschiebungen wird Gran Turismo Sport am 18. Oktober endlich erscheinen und Rennspielenthusiasten in aller Welt zeigen, wie sich die Serie auf der neuen Playstation-Generation schlägt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kontrahenten fokussiert sich Polyphony Digital jedoch auf die korrekte Repräsentation der verschiedenen Länder und ihrer Vereine, statt Unmengen an Rennwagen und etliche Strecken abzubilden. Diese Entwicklung hat einige Fans unruhig werden lassen, weshalb das Studio nun einige Stärken ihrer Rennsimulation in Form von gleich drei Videos veröffentlicht hat. Darin sehen wir einige professionelle Rennfahrer, die uns über den Grad an Realismus aufklären, berichten, wie immersiv die VR-Erfahrung ist, und wie stark das Matchmaking die Online-Erfahrung verbessert. Ihr dürft gerne einen Blick hineinwerfen und euch selbst ein Urteil bilden. Was haltet ihr von der Aktion?

