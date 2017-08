The Lost Legacy-Director: Welt von Uncharted ist noch nicht ausgeschöpft

Als Naughty Dog anfing über Uncharted 4: A Thief's End zu reden, waren sie der festen Überzeugung, dass dieses Spiel das Ende der Serie einleiten wird - zumindest vorerst. Doch mit dem anstehenden Veröffentlichung von Uncharted: The Lost Legacy rudert das Studio in dieser Aussage zurück. In vergangenen Interviews erwähnte das Studio oftmals, dass sie das Gefühl hätten, dass die Serie doch weitergehen könnte. Nun meldet sich auch der Lost Legacy-Director zu Wort, um diesen Eindruck zu untermauern. In einem neuen Video sprechen Creative Director Shaun Escayg, Game Director Kurt Margenau und Co-Autor Josh Scherr über die Herausforderungen bei der Entwicklung des Spiels. Dabei erwähnt Escayg, dass er nicht das Gefühl habe, dass die Welt bereits ausgeschöpft sei. Seiner Meinung nach gebe es eine so große Auswahl an "Dieben, Gaunern und Kriegstreibern", um für viele weitere Geschichten Inspirationen zu finden. Würdet ihr euch über eine Fortsetzung freuen? Uncharted: The Lost Legacy ist nämlich ein ziemlich gutes Videospiel, wie ihr in unserer frischen Kritik nachlesen könnt.