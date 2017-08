Iron Harvest: Riesige Mechs erobern 2019 Konsolen und PC

King Art ist nicht unbedingt der bekannteste Entwickler auf der Welt, doch bei Fans von The Book of Unwritten Tales sollten zumindest mal mit dem Studio in Berührung gekommen sein. Ihr kommendes Projekt ist ein Strategiespiel namens Iron Harvest, das in einer alternativen Version der 1920-er Jahre spielt. Der Clou besteht darin, dass es neben herkömmlichen Handfeuerwaffen gewaltige wandelnde Maschinen gibt, die im Krieg zum Einsatz kommen. Das Setting basiert auf der Arbeit des polnischen Künstlers Jakub Różalski und wirft drei separate Fraktionen (Sachen, Polen und die russischen Königreiche) in einen Herrschaftskrieg. Gameplaytechnisch soll Iron Harvest eine schnelle Angelegenheit werden, die verschiedene Heldencharaktere, steuerbare Mechs und zerstörbare Umgebungen bietet. Geplant ist das Spiel für 2019 auf PS4, Xbox One und PC. Offizielle Artworks und erste Videoeindrücke folgen: