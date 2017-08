Video enthüllt Deluxe Edition von Life is Strange: Before the Storm

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint in ziemlich genau zwei Wochen und falls ihr es kaum erwarten könnt, in die eingängige Welt von Life is Strange zurückzukehren, dann hat Square Enix vielleicht ein interessantes Angebot für euch. In einem neuen Video enthüllt das Studio die Deluxe Edition des Adventures, die Interessierte unter anderem mit einer exklusiven Episode locken. In "Farewell" spielen wir die Protagonistin und Heldin aus dem ersten Teil, Max Caulfield und das ist eine echte Überraschung. Außerdem bekommt Chloe drei Kostüme, sowie den Mixtape-Modus, der uns erlaubt beim Spielen unsere eigene Musik-Playlist zu hören. Ist das für euch Anreiz genug?