Crackdown 3 ins Frühjahr 2018 verschoben

Obwohl wir auf der E3 2017 einen ausgiebigen Einblick in das Einzelspielererlebnis von Crackdown 3 bekommen haben und der Titel für Fans sicher einer der Hauptgründe ist, sich mit dem Kauf einer Xbox One X zu befassen, hat Microsoft am Abend bekanntgegeben, dass der Actiontitel von Sumo Digital ins Frühjahr 2018 verschoben wird. Shannon Loftis von Microsoft bestätigte die Verzögerung persönlich im Gespräch mit den Kollegen von Polygon und erklärte, dass das Spiel einfach noch mehr Zeit benötige.

"Wir sind sehr gespannt auf Crackdown 3 und so geht es vielen unserer Fans. Deshalb ist es schwierig, diese Entscheidung zu erklären, aber wir haben den Erscheinungstermin verschoben.", erklärte Loftis per E-Mail. "Wir wollen sicherstellen das richtige Spiel mit der richtigen Qualität zur richtigen Zeit abzuliefern. Crackdown 3 ist ein gewaltiges ambitioniertes Spiel und wir müssen garantieren, dass es die versprochene Erfahrung in jedem einzelnen Bestandteil eingelöst wird. Ob es nun die Kampagne ist, der Koop-Multiplayer, der kompetitive Mehrspieler-Modus oder Wrecking Zone. Die Balance zwischen diesen drei Spielmodi zu erreichen ist wichtig und wir nehmen uns deshalb drei weitere Monate Entwicklungszeit, um das zu realisieren. Gamer dürfen Crackdown 3 im Frühjahr 2018 erwarten."