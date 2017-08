Telltale teilt Eindrücke der dritten Episode von Guardians of the Galaxy

Telltale hat in den kommenden Wochen viel zu tun und hält sicher bereits die ein oder andere kleine Überraschung auf der Gamescom für uns bereit. Da ist es ein Leichtes, die aktuellen Projekte des Studios zu vergessen, etwa dass nächsten Dienstag bereits die dritte Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ansteht. Am 22. August startet die Folge "Mehr als ein Gefühl", für die der Entwickler am Abend einige Screenshots bereitgestellt hat, die euch einige erste Eindrücke vermitteln.

Mögliche Spoiler voraus.