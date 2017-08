David Cage will sensitive Themen in Detroit vermeiden

Quantic Dream-Director David Cage ist nicht grade dafür bekannt, sensible Themen in seinen Videospielen zu vermeiden. Meist sind seine Spiele provokant, die Charakter umfassend und tiefgründig. In der letzten Edition des offiziellen Playstation-Magazins (Ausgabe 139) erklärt Cage, dass er erst kürzlich zwei Szenen aus dem Spiel schnitt, um Spieler nicht sinnlos zu verärgern: "Mit dieser Art von Angelegenheit umzugehen, in denen wir mit Gewalt konfrontiert werden... Ich wollte sichergehen, dass was auch immer wir in Detroit: Become Human tun, niemals eine Zweideutigkeit annimmt und unsere Aussagen immer komplett klar sind."

"Ehrlich gesagt habe ich einige Szenen gestrichen, bei dem ich das Gefühl hatte, dass die Intention anders interpretiert werden könnte. Es war sehr interessant für mich, weil mir dadurch klar wurde, dass wir mit Detroid: Become Human über sehr aussagekräftige Dinge reden und wir müssen dabei respektvoll sein und aufpassen, was wir sagen." Detroit: Become Human soll im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Was sind eure Erwartungen an den Titel?