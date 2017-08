We Happy Few landet 2018 auf der Playstation 4

We Happy Few steht nun schon seit einer Weile via Steam Early Access für den PC und dem Preview-Programm von Xbox One auf der Microsoft-Konsole bereit, doch Compulsion Games hat das Actionspiel erst diese Woche aus dem Early Access gehievt und mittlerweile den Preis erhöht. Das ist natürlich noch nicht das Ende des Entwicklungsabenteuers, denn das Studio hat bereits eine weitere Ankündigung für uns: Wie die offizielle Pressemitteilung schreibt, werde das Spiel ab dem 13. April 2018 in vollem Umfang in den Handel gelangen und in diesem Zuge auch auf der Playstation 4 erscheinen. Darin enthalten ist die komplette Einzelspieler-Kampagne mit drei separaten Charakteren und über "250 Begegnungen". Eine Collector's Edition ist ebenfalls geplant, mit dabei ist eine spezielle Maske, ein Handbuch, Sticker und ähnlicher Kleinkram. Auf dem Bild unten seht ihr weitere Details. Die Handelsversion wird von Gearbox vertrieben, am Ende dieser Meldung folgt ein neuer Trailer.