Peter Molyneux' The Trail auf dem PC gelandet

Diese Woche ist das neue Spiel von dem berüchtigten Spieleentwickler Peter Molyneux erschienen. The Trail - A Frontier Journey ist eine überarbeitete Version des gleichnamigen iOS-Spiels, das Spieler auf eine sehr einzigartige Art und Weise einnimmt. In The Trail wählen wir einen von fünf Berufen und erkunden als Pionier ein neues Land. Auf unserem Weg treffen wir viele Menschen, die andere Spieler repräsentieren. Mit ihnen dürfen wir an Lagerfeuern handeln und Geld ansammeln. Am Ende des Wegen wartet Eden Fals, ein Platz zu Niederlassen und Gründen einer Gemeinschaft. Molyneux erklärt, dass die Frontier Challenge -Version strategischer sei und mit neuen Eingabekontrollen daherkommt. Zusätzlich gibt es einen Skilltree und die Geschwindigkeit beim Erkunden verändert sich im Vergleich zum mobilen Port. Mehr Infos über The Trail - A Frontier Journey bekommt ihr auf Steam. Preislich liegt der Titel bei 15 Euro.