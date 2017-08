The Town of Light: Teil der Einnahmen gehen vorübergehend an Wohltätigkeit

Wired Productions und LKA.it gaben die Anfang der Woche bekannt, dass bis zum 6. September ein Teil aller Verkäufe von The Town of Light in einen neuen Wohltätigkeitsfond eingehen, um Organisationen zu unterstützen, die sich der psychischen Gesundheit verschrieben haben. 25 Prozent aller digitalen Verkäufe auf sämtlichen Plattformen werden gespendet. Um diesen Ertrag zu maximieren, arbeitet der Entwickler eng mit Online-Distributoren zusammen, um im Aktionszeitraum zusätzlich einen Rabatt von 20 Prozent auf das Spiel anzubieten. Die Werbung will auf "den Start [der] Jahreskampagne aufmerksam machen und die Bedeutung der geistigen Gesundheit betonen. Die Einnahmen der Kampagne werden dazu beitragen wichtige Aufgaben, die u.a. von Take This, Inc angeboten werden, zu finanzieren. Darunter fallen Aufklärungen zur mentalen Gesundheit und Empfehlungen, sowie die bereits bekannten "AFK-Räume" - gesicherte Entspannungs-Areale auf den weltweit größten Videospiel-Events", so die offizielle Pressemeldung.

"The Town of Light gibt dem Thema wegen der Thematik der psychischen Gesundheit im Spiel und der starken Verankerung mit der Realität einen Anstoß.", erklärt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions in der offiziellen Bekanntmachung. "Unsere Aufgabe ist es zusammenzuhalten und diese Unterhaltung weiterzuführen, nicht nur um das Stigma rund um die geistige Gesundheit aufzulösen, sondern auch um denen, die sich alleine fühlen zu zeigen, dass sie es nicht sind, und [ihnen]die Hilfe [zukommen zu lassen], die sie so oft dringend gebrauchen können. Diese Werbung zusammen mit unserer Kampagne ist nur ein kleiner Teil eines großen Themas, doch wir hoffen, dass wir damit viele Leben verändern können."

Hat euch die Aktion davon überzeugt, das Spiel zu kaufen?