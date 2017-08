Mehrspieler-Update für Uncharted 4 geplant

Uncharted: The Lost Legacy ist schon fast bei uns, doch bevor ihr das neue Abenteuer mit Nadine und Chloe ausprobiert, solltet ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit in Uncharted 4 verbringen. Mit der Veröffentlichung von The Lost Legacy wird Naughty Dog nämlich den Multiplayer des letzten Hauptablegers der Serie aktualisieren und neue Charaktere, Skins und einen interessanten Überlebensmodus einfügen. In diesem Koop-Modus wehren wir mit steigendem Schwierigkeitsgrad über 100 Wellen der bösen Jungs ab und damit das nicht langweilig wird, werden frische Feindtypen, Modifikatoren und Belagerungszuständen eingefügt. Gespielt werden darf auf allen Karten, wer die Herausforderung überwindet, darf sich auf einen besonderen Starlight Skeleton-Skin freuen. Die neuen Inhalte sind kostenlos für alle Besitzer von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy. Jeder Besitzer eines dieser beiden Spiele, darf also auf alle Inhalte des anderen zugreifen. Spielt ihr noch immer den Uncharted-Multiplayer?