Xbox One X unterstützt Unity 3D

Die Xbox One X ist seit gestern einen Schritt weitergekommen, auf dem Weg hin zu einer Indie-Entwickler-freundlichen Plattform. Unity gab bekannt, dass die neue Microsoft-Konsole die Unity 3D-Engine und die damit einhergehenden Entwickler-Werkzeuge unterstützen wird. Wer die entsprechenden Lizenzen besitzt wird es in Zukunft leichter haben, die spezifische Funktionen, wie 4K-Auflösung oder HDR-Bilder zu erzeugen. "Von der gesteigerten Power und dem 4K-HDR-Output der Xbox One X Gebrauch zu machen, ist so leicht wie das Ändern von Qualitätseinstellungen.", erklärte das Unternehmen in ihrem Beitrag. Da sowohl die normale Xbox One, wie auch ihre S- und X-Versionen Unity unterstützen, werden Entwickler fortan alle entsprechenden Einstellungen in einem Programm durchführen können.

Quelle: Games Industry.