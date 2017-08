Blood Orchid-Operatoren von Rainbow Six: Siege wurden geleakt

Operation Blood Orchid, die neueste Erweiterung von Rainbow Six: Siege, wird das Mehrspieler-Feuerwerk von Ubisoft am 29. August mit neuen Inhalten und vielen Änderungen erweitern. Eine Woche später, also am 5. September, werden die die drei Operatoren erscheinen, über die schon vorzeitig einige Informationen durchgesickert sind. Reddit-Nutzer tpwpjun ist irgendwie an die sensiblen Daten gekommen, die Ubisoft offenbar am 26. August auf der Gamescom näher vorstellen wollte.

Die drei Bilder der Operatoren haben wir für euch eingebunden. Darauf sehen wir u.a. Lesion, den Verteidiger aus dem Hong Kong-Duo. Er soll eine toxische Mine namens GU benutzen, die unachtsame Aggressoren verletzt und verlangsamt. Ying ist die ihm beistehende Hackerin, die mit der Candela-Granate (eine optische Lichtblitz-Sprengladung, die sowohl an Overflächen haftet, als auch durch kleine Ritzen geschmissen werden kann) Gegner temporär disorientiert. Ela ist die polnische Operatorin, die eine GRZMOT-Annäherungsmine benutzt, welche die Heilung der Gegner reduziert. Beachtet hierbei bitte, dass es sich bei diesen Details nicht um offizielle Informationen handelt, sondern um Gerüchte. Welcher Operator wirkt für euch am interessantesten?