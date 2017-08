Launch-Trailer und Kritik von Agents of Mayhem gelandet

Agents of Mayhem erscheint am Freitag, dem 18. August für PC, Xbox One und PS4 und heute Morgen sind international die Reviews zum Spiel gelandet, die dem Titel eine moderat bis gute Performance unterzeichnen. Unser Tester Kieran hat ebenfalls einige Zeit mit dem Spiel verbracht und fand das Ergebnis ganz lustig. Die Charaktere und die Spielwelt tragen zur Beschäftigung bei, doch insgesamt schmeckt alles arg nach Saints Row, nur in leicht reduzierter Form. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, klickt euch einfach in unsere Kritik rein, schaut euch das neue Veröffentlichungsvideo an oder besucht unseren heutigen Livestream. Welcher Charakter gefällt euch am besten?