Heute im GR-Livestream: Agents of Mayhem

Volition sind die bekannten Entwickler hinter der Saint's Row-Serie und mit dem heute veröffentlichten Agents of Mayhem starten sie eine neue Reihe. Das Actionspiel ist im gleichen Universum angesiedelt und lässt uns augenblicklich zwischen den verschiedenen Spielfiguren wechseln. Außerdem bietet das Spiel einen Cartoon-Stil, eine gewohnt unsinnige Erzählung und Seoul als Spielplatz. Wir tippen aktuell noch die letzten Zeilen unserer Kritik ab und und laden euch derweil in unseren heutigen Livestream ein, dort wird nämlich Agents of Mayhem gespielt. Wenn ihr sehen wollt, wie wir die böse Organisation L.E.G.I.O.N (die League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations) kaputthauen, dann schaltet um 16:00 in unseren G.A.M.E.R.E.A.C.T.O.R-Livestream.