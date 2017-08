Zweite Staffel von Telltales Batman-Serie zieht 22 GB an Updates

Die Telltale-Serie von Batman ist bereits in der zweiten Staffel angelangt und mit The Enemy Within: Enigma ist letzte Woche die erste Folge veröffentlicht worden. Das Spiel selbst hat in der vergangenen Woche nur wenig Aufmerksamkeit erhalten, was sich durch die exorbitante Größe der ersten Patches ein wenig verändert hat. VG247 berichtet von unglaublichen 22 GB an Update-Inhalten, die im Zeitraum von nur einer Woche in das Spiel gelangten. Telltale hat dabei nicht einmal genau erklärt, was konkret verändert wurde, was die Spieler äußerst verwirrt zurücklässt. Beachtenswert ist zudem, dass alle fünf Episoden zusammengefasst nur halb so groß sind, wie diese Updates (und sich noch immer Fehler im Spiel befinden). Auch wenn es viel Spekulationen zu diesem Thema gibt, tappen aktuell alle Spieler im Dunklen. Habt ihr echte Veränderungen im Update bemerkt?