DICE bespricht Ambitionen von Star Wars Battlefront II

Die Entwickler von Criterion Games und DICE haben auf dem Youtube-Kanal von Playstation mit vielen schmückenden Worten über die Ambitionen von Star Wars Battlefront II gesprochen. Matt Webster, Executive Producer bei Criterion Games, erklärt dort etwa, dass sich das Spiel anfühle als wäre es das "ambitionierteste Spiel, das Electronic Arts jemals geschaffen" habe. Konkret spricht Webster hier von der schieren "Menge [an Inhalten] und dem Betreten neuen Terrains". Zugegeben, diese Worte mögen übertrieben klingen, doch in puncto Inhalt scheint Star Wars Battlefront II echt einiges zu bieten, zumindest ausgehend von dem, was wir bislang gesehen haben.

DICE-Producer Craig Mcleod fügte dem hinzu: "Das ist das erste Spiel, das alle drei Ären verbindet. Unser Ziel ist es, den essenziellen Star Wars-Shooter zu erschaffen. Wenn ihr an die drei Ären denkt, an Einzelspieler, Weltraumkämpfe und Klassen [...] dann steckt da so viel Tiefe drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Shooter-Fan oder ein Star Wars-Fan nicht Teil von SWBFII sein will."

"Ich kreiere nun schon seit sehr langer Zeit Spiele. Nie zuvor dachte ich, ich würde ein Teil eines Star Wars-Spiels werden, das die Tiefe und Komplexität eines Mehrspieler[-Spiels und] die Sandbox[-Erfahrung hat], für die DICE so bekannt ist, und dabei eine Einzelspieler-Geschichte heiratet, die von einer anderen Seite aus erzählt wird. [...] Es ist phänomenal. Die Ambition die wir hier errecht haben, ist etwas, das ich mir niemals [zu Lebzeiten habe vorstellen können]. Ich bin einfach unglaublich stolz darauf."

Seid ihr auch der Meinung, dass Star Wars Battlefront II das bisher ambitionierteste EA-Spiel ist oder ist das ganze Gerede für euch nur heiße Luft?

