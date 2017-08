Dickes The Division-Update gelandet

Massive Entertainment hat seit langer Zeit über das alles verändernde Update 1.7 gesprochen und will damit etliche Dinge ihres langlebigen Actionspiels ändern. Seit gestern ist dieser neue Inhalt verfügbar und hier erfahrt ihr, welche Details sich konkret verändert haben.

Zu allererst sind da die globalen Ereignisse, die mittels Modifikatoren im Laufe der Zeit variieren werden. Je nach Art der Herausforderung verändern sich hierdurch die PvE-Gebiete, in denen wir während der Aktion deutlich bessere Belohnungen erhalten, falls wir die Aufgabe bestehen. Aktuell läuft das Outbreak-Event, das an den pandemischen Ausbruch gekoppelt ist, der uns überhaupt erst in diese prekäre Situation gebracht hat.

Da The Division ein Spiel ist, das sich über seine Ausrüstung definiert und es hierbei große Unterschiede zwischen den Spielern gibt, ist die Herausforderung nicht bei allen Spielern gleich schwer. Die erfahrensten Spieler dürfen sich deshalb während dieser speziellen Ereignissen an den sogenannten Activity-Modifikator versuchen, die zusätzlich zu den bereits aktiven Eigenschaften des derzeitigen Events, spezielle Parameter aktivieren. Dadurch wird diesen Spielern eine größere Herausforderung gegeben, andererseits winkt noch bessere Ausrüstung.

Wo wir gerade bei der Ausrüstung sind: Das System der Ausrüstungsgegenstände wurden umfangreich überarbeitet und einige bestehende Items gehören von nun an zu den sogenannten Klassischen Ausrüstungssets. Wie wir das von solchen Spielen kennen, kommen diese Sets mit großen Zusatzeffekten, Attributspunkten und Rekalibrierungsoptionen für unseren Charakter daher, wenn wir genügend Teile der Sammlung tragen. Wer auf seinem Trip durch Manhattan eher auf modische Accessoires achtet, der darf sich über neue Individualisierungsoptionen beim Friseur freuen. Hightlight der Änderung sind diesbezüglich die neuen Masken, die euch ein gruseliges Erscheinungsbild verpassen.

Mit den neuen sogenannten Enkryptischen Kisten kommt eine neue Art der Beute-Kisten ins Spiel. Diese enthalten exklusive Emotes, Outfits und Skins, erfordern jedoch sogenannte Cypther-Schlüssel, dir wir mit Premium-Währung kaufen oder mit Schlüsselfragmenten zusammensetzen müssen. Die Fragmente lassen sich im Spiel sammeln, indem etwa Bosse getötet oder Empfehlungen abgeschlossen werden. Falls ihr Massives Blog und Podcasts in der Vergangenheit nicht regelmäßig gefolgt sein solltet; die Empfehlungen sind das Ubisoft-Äquivalent zu den bekannten Trophäen/Erfolgen. Durch das Erreichen bestimmter Meilensteine schalten wir Abzeichen für unseren Arm frei, mit denen wir uns entsprechend dekorieren dürfen.

Das war es eigentlich im großen und ganzen, Ubisoft koppelt die Neuerungen in den kommenden Tagen natürlich an einen kostenlosen Test für interessierte Spieler. Dieser findet vom 18. August um 15:00 bis zum 20. August um 21:00 Uhr statt, allerdings ist noch nicht klar, welche Plattformen betroffen sind (wir schätzen alle). Alle Infos gibt es noch einmal zusammengefasst im unteren Trailer. Installiert ihr The Division jetzt erneut oder lassen euch die Neuerungen kalt?