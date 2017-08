Battle.net wird erneut umbenannt

Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, seit Blizzard den Namen ihres proprietären Online-Dienstes Battle.net änderte. Dass dieser alte Name trotzdem in der offiziellen Ankündigung von Destiny 2 von vor einigen Monaten auftauchte, sorgte für einige Verwirrung und das ist einer der Gründe, wieso sich das Unternehmen nun erneut dazu entscheiden hat, am Namen ihrer Distributionsplattform zu schrauben. Das Studio erklärte, dass von nun an der Firmenname "Blizzard" vor dem "Battle.net"-Tag gehört, um eine Trennung dieser beiden Sachen zu vermeiden. Logo und Schreibweise werden also erweitert, statt umgestaltet zu werden und die Begründung für diese Herangehensweise liefert das Unternehmen gleich mit:

"Als wir ankündigten, dass wir den Battle.net-Namen von unserem Online-Spiele-Service ändern wollten, war uns klar, dass dieser Übergang eine Herausforderung darstellen würde. Wir verstanden, dass Battle.net für etwas Besonderes steht - es repräsentiert die Jahre von [miteinander] geteilten Geschichten und Freude, von Gemeinschaft und Freundschaft, für uns alle und unsere Spieler.

Battle.net ist das zentrale Nervensystem von Blizzard-Spielen und bringt Spieler seit 1996 [zusammen]. Die Technologie sollte niemals weichen, doch nachdem wir den Markenneuausrichtung weiter überdachten und euer Feedback dazu gehört haben, sind wir zu der Einigung gekommen, dass der Name so bleiben sollte, wie er ist."