Mittelerde: Schatten des Krieges hat zwei Enden

Mittelerde: Mordors Schatten wurde unter anderem dafür kritisiert, dass sich die Spielwelt zum Ende hin sehr viel leerer anfühlte, als noch zu Beginn unserer Reise. Mit Mittelerde: Schatten des Krieges will Monolith diesen Fehler vermeiden und mehr Leben ins Spiel bringen. Wie genau sie das machen wollen, könnte Eurogamer herausgefunden haben. Die Kollegen berichten nämlich davon, dass das nächste Abenteuer von Talion und Celebrimbor zwei Enden haben wird.

Nachdem wir die Hauptereignisse der Kampagne abgeschlossen haben, werden kleine Nebenmissionen auftauchen, in denen Saurons Schergen versuchen, unsere Festungen zurückzuerobern. Im Grunde spiegelt das Action-Adventure in diesen Shadow War-Missionen die einstigen Rollen von Angreifer und Verteidiger. Wir müssen die entsprechenden Standpunkte auf der Karte so lange halten, bis alle namhaften Generäle ausgeschaltet wurden. Diese Angriffe laufen in verschiedenen Phasen ab und steigen im Schwierigkeitsgrad mit der Zeit an. Siegen wir in dieser Herausforderung bleibt die Festung in unserem Besitz, anderenfalls gewinnt Sauron seine Macht zurück (was wiederum heißt, dass wir sie ihm nachher erneut entreißen müssen).

Dass das schrecklich repetitiv werden könnte, braucht niemand zu fürchten, denn Monolith benutzt das Wort "Mini-Kampagne" nicht umsonst. Nachdem eine festgelegte Anzahl dieser Missionen ausgefochten wurden, erhalten wir das "wahre" Ende. Dieses wird direkt in die Der Herr der Ringe-Geschichte mit anschließen, Fans der Romanvorlage dürfen sich also auf etwas freuen. Ob ihr lange genug am Spiel bleiben werden, um das wahre Ende freizuspielen?