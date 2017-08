Charakter-Anpassung im neuen Absolver-Video vorgestellt

Customisation ist bei vielen Spielen mittlerweile eine große Sache, denn in der schieren Masse an Figuren aus dem Editor ist Einzigartigkeit ein seltenes Gut. Sloclaps neues Kampfspiel Absolver wird hiervon keine Ausnahme bilden und in einem neuen Trailer zeigt uns der Entwickler, wie wir die Persönlichkeit unserer Kämpfer anpassen werden. Die angelegten Kleidungsstücke erfüllen in Absolver nicht nur einen optischen Nutzen. Jedes Ausrüstungsstück verstärkt spezielle Fertigkeiten und drückt die Wendigkeit unseres Kämpfers in den Auseinandersetzungen nach unten. Schwere Rüstung beschert uns zwar mehr Rüstung, kostet jedoch Geschwindigkeit. Leichte Rüstung hingegen verstärkt spezielle Waffentypen, macht es jedoch notwendig, allen schweren Angriffen auszuweichen.

Im Video ist die Rede von Tausenden von Kombinationsmöglichkeiten, bleibt abzuwarten, wie stark sich die Items am Ende wirklich voneinander unterscheiden. Neues Loot bekommen wir durch Siege in den Kämpfen oder wenn uns andere Spieler etwas zurücklassen. Seid ihr gespannt darauf, was Absolver Ende diesen Monats mit dem Kampfspielgenre anfangen wird?