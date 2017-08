League of Legends: Arcade-Modus lockt mit kleinen Preisen

League of Legends hat einen neuen Event-Modus namens Arcade Boss World bekommen. Dieser fordert Spieler dazu auf, in kleinen Missionen zusammenzuspielen, um Belohnungen zu gewinnen. Das Event ist noch bis zum 25. August um 08:59 Uhr verfügbar und enthält tägliche Aufträge, sowie fünf Quest-Stränge. Die erste Mission Villains Rule! schaltet das exklusive Level-Icon frei und gewährt allen Siegern Zugang zu zwei weiteren Episoden in dieser Minispielserie. Der Fortschritt ist natürlich auch im Austausch für Riotpoints auf euren Account erhältlich. Indem ihr diese Missionen abschließt, Tickets und Orbs sammelt und viel spielt, könnt ihr die sogenannten Hextech-Kisten einkaufen, die wiederum neue Tickets oder echtes Loot ausspucken. Am 12. September um 08:59 Uhr werden all diese Items wieder aus eurem Inventar verschwinden, macht also lieber etwas draus. Spezielle Preise warten auf diejenigen, die alle Level beenden, noch bevor das Event zu Ende geht. Mehr Informationen dazu und zum Arcade Boss World-Event findet ihr auf der offiziellen Webseite. Werdet ihr dem neuen Spielmodus eine Chance geben?