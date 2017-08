Sudden Strike 4 offiziell gestartet, hier ist der finale Trailer

Sudden Strike ist ein taktisches Strategie-Franchise, das sich um den zweiten Weltkrieg angesiedelt hat. Am vergangenen Freitag ist der neueste Ableger dieses Spiels, Sudden Strike 4, auf PC, Xbox One und Playstation 4 gelandet und versetzt das Spiel mit größeren Schlachtfeldern, einer höheren Anzahl an Einheiten und natürlich besserer Grafik in die Neuzeit - zumindest was den technischen Stand betrifft. Was sich alles getan hat und wie das in Bewegung wirkt, seht ihr im offiziellen Launch-Trailer, den das Studio nun veröffentlicht hat.

In der Videobeschreibung wird behauptet, das Spiel "fordere eure taktischen Skills in einer Art, in der keiner seiner Vorgänger das tun konnte." Das sind gute Nachrichten für Spieler, die sich nach einer taktischen Herausforderung sehnen. Im Spiel gibt es drei Kampagnen, die der Alliierten, die der Sowjetunion und die der Deutschen. Insgesamt warten über 100 Story-Missionen darauf, von uns bewältigt zu werden. Einen Skirmish-Modus und Multiplayer mit bis zu acht Spielern gibt es ebenfalls. Wir machen keine Kritik zu dem Spiel, haben aber schon vor einer Weile in das Spiel hineingeschaut und uns einen Eindruck der Qualitäten verschafft. Ist Sudden Strike 4 für euch der beste Eintrag der Serie bisher?