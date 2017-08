Human: Fall Flat und The Flame in the Flood kommen für Nintendo Switch

Curve Digital wird zwei jüngere Titel ihres Repertoires auf die Nintendo Switch bringen. Das lächerlich komische Human: Fall Flat und das Survival-Roguelike The Flame in the Flood kommen auf die neue Nintendo Konsole, was das Studio sichtlich freut: "Als großer Nintendo-Fan sind wir im Besonderen froh darüber, zwei unserer größten Konsolen-Erfolge auf die Nintendo Switch adaptieren zu können. Wir sind sehr gespannt darauf, dass Spieler The Flame in the Flood und Human: Fall Flat spielen können, wo auch immer sie sind.", erklärte Publishing-Director Simon Byron in der offiziellen Pressemitteilung. Wann die Ports erscheinen, ist noch nicht bekannt.