Discord testet Video-Chat

Discord hat Ende letzter Woche bekanntgegeben, dass sie mit ihrem neuen Videochat an den Start gehen. In diesem Zuge wird es Nutzern sogar möglich sein, den eigenen Bildschirm mit anderen zu teilen. Fünf Prozent der Desktop-Anwender sollten bereits Zugang zu der Neuerung Programm haben und können den Programmierern von nun an dabei helfen, die letzten Bugs auszumerzen. Wie stabil das System am Ende läuft und ob die Bandbreite der Server die zusätzliche Belastung mitmacht, ist allerdings noch nicht bekannt. Testende Nutzer müssen sich darauf gefasst machen, dass Discord jederzeit die zusätzlichen Server streichen könnte, um etwas am laufenden Prozess zu verändern. Wie das Unternehmen erklärte, sollen die neuen Features frühestens in einem Monat erscheinen.