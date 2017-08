Atlas Rises bringt seit langem versprochenen Koop zu No Man's Sky

Sean Murray verriet uns nicht allzu viel, als er vor zwei Tagen ein neues Update für No Man's Sky ankündigte. Mittlerweile wissen wir den Grund seines Handelns: Er wäre noch immer nicht fertig mit dem Aufzählen gewesen. Atlas Rises ist gigantisch und enthält einige Dinge, die sich Spieler seit langer Zeit gewünscht haben. Portale können nun für die Schnellreise benutzt werden, dreißig Stunden an neuen geschichtlichen Inhalten warten darauf, erlebt zu werden und wir können auf unserer Reise durch die Galaxie eine neue Spezies kennenlernen. Der wohl spannendste Teil des Updates ist aber sicher der neue Koop-Modus.

Mit ihm sind wir endlich in der Lage, andere Spieler in der Umgebung zu sehen. Fremde werden wohl mit einer fliegenden Kugel dargestellt, diese Silhouette muss für den Anfang erst einmal reichen. Zusätzlich können wir über ein Voice-over-IP-System mit Spielern in der Nähe kommunizieren. Laut Hello Games soll dies nur der Anfang von etwas noch viel Größerem sein. Mit der Arbeit an einem synchronisierten Koop tätigen die Entwickler zumindest den ersten Schritt. Dies sind nur einige Auszüge aus den Veränderungen und Verbesserungen. Die vollständige Liste könnt ihr euch hier ansehen, vieles davon sehr ihr im unten eingebetteten Trailer bereits in Aktion. Das Update ist ab sofort erhältlich, wir sehen (und hören) uns also im Spiel. Welchen Aspekt des Updates findet ihr am interessantesten?