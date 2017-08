Neverwinter: Tomb of Annihilation-DLC kommt im September

Cryptic Studios' MMORPG Neverwinter hat in diesem Jahr die 15 Millionen Spieler-Marke erreicht und damit eine beeindruckende Community aufgebaut, die nun regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden will. Mit dem kommenden Tomb of Annihilation-DLC verspricht der Entwickler genau das und ab dem 12. September dürfen die Spieler auf der PS4 und der Xbox One all diese Dinge endlich ausprobieren. Die neue Erweiterung konzentriert sich auf die aktuelle Dungeons & Dragons -Storyline und bringt einen neuen Dschungel in das Spiel, der von Dinosauriern und Untoten bevölkert wird. Im DLC werden wir zusammen mit Volothamp Geddarm Monster jagen und die Ursachen hinter dem Todes-Fluch erfahren. Neben den narrativen Facetten wird ein neuer Handels-Tab eingeführt, der die Interaktion mit Händlern im Port Nyanzaru erleichtern soll. End-Game-Inhalte wie eine neue Kampagne, Dungeons und vieles mehr werden natürlich ebenfalls am Start sein. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite, freut ihr euch auf das DLC?