For Honor stellt neue Kämpfer und Karten vor

Wir sind nur noch fünf Tage von For Honors dritter Saison entfernt und haben neue Details zu den Kämpfern, Karten und Waffen erhalten. In insgesamt vier Videos präsentiert uns Ubisoft diese Neuerungen, die ersten beiden konzentrieren sich auf die beiden frischen Klassen, den Gladiator und den Highlander. Besitzer eines Season Passes erhalten bereits am Dienstag Zugang zu den Charakteren. Die zwei anderen Trailer geben uns einen Überblick über die kommenden Wachposten- und Wikingerdorf-Karten. Diese sollen eine tödlichere Umgebung enthalten, doch was genau die Entwickler damit meinen, behalten sie vorerst für sich. Vielleicht enthalten die Trailer versteckte Hinweise? Sagt es uns in den Kommentaren, falls ihr etwas findet. Welcher Trailer hat euch am besten gefallen?