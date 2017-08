Game of the Year-Edition von Fallout 4 kommt im September

Publishers lieben es, die mit Inhalten vollgestopften "Game of the Year"-Editionen ihrer alten Spiele herauszubringen, selbst wenn sie dafür keine neuen Preise gewinnen. Meist werden die entsprechenden Spiele mit genügend zeitlichem Abstand veröffentlicht, um sowohl die meisten bestehenden Fehler auszubügeln und gleichzeitig alle DLC-Inhalte einfügen zu können. Knapp zwei Jahre nach dem offiziellen Release kündigte das Studio nun eine Game of the Year-Edition für Fallout 4 an, die am 26. September erscheinen soll. Enthalten sind sämtliche Inhalte, die seitdem veröffentlicht wurden, also die insgesamt sechs Erweiterungen, der Survival-Modus, Mod-Unterstützung für PC und Konsole und noch mehr. Wer in Nordamerika wohnt, erhält außerdem noch einmal die Möglichkeit, am selben Tag eine Pip-Boy Collectors Edition zu kaufen. Nun da ihr genug Zeit zum reflektieren hattet, wie gefällt euch das Spiel?