PS4: Update 5.0 im Detail

Die Playstation 4 wird in Kürze das Update 5.0 erhalten und Sony hat Ende letzter Woche bekanntgegeben, welche Neuerungen darin enthalten sind. Besonders für Streamer hält Sony einige interessante Überraschungen bereit, denn Update 5.0 wird das Twitch-Streaming auf der Konsole mit bis zu 1080p bei 60FPS zulassen - allerdings nur auf der Playstation 4 Pro. Trotzdem ist das eine gute Sache, weil somit vor allem Neulingen der Einstieg ins Streaming-Business erleichtert wird und bestehende Streamer zukünftig leichter hochwertige Inhalte teilen können.

Mit 5.0 erlaubt es Sony zudem, anderen Nutzern zu folgen. Das ist sehr ähnlich zu dem Prinzip, was wir schon auf der Xbox One haben. Aktuell ist Folgen nur bei verifizierten Accounts, wie Spielen oder Youtubern möglich, doch Sony will diese Regelung lockern, um "Teilen von Inhalten und Interaktionen zu erhöhen". Nutzern könnt ihr folgen, ohne ihnen vorher eine Freundschaftsanfrage gesendet zu haben.

In Zukunft entsprechend können Familien-Accounts angepasst werden, um Jugendschutz-Einstellungen bei minderjährigen Konten einzustellen. Dazu werden bestehende Konten in unterschiedliche Rollen eingeteilt (Eltern, Kinder), die jeweils miteinander in Beziehung stehen und individuell zugewiesene Rechte bekommen. Konten auf anderen Konsolen können der Familie beitreten und all diese Einstellungen lassen sich bequem von der App auf dem Handy oder vom Web aus steuern.

Eine weitere Neuerung ist das Schnellmenü, das nach dem Update 5.0 die Benachrichtigungen anzeigen wird. Fortschritte über Up- und Downloads, Trophäen und sonstigen Informationen werden dort also ebenfalls abrufbar sein. Wann genau die neue Firmware startet, ist noch unbekannt. Freut ihr euch auf die Neuerungen?

Quelle: Eurogamer.