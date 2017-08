Preissteigerung von We Happy Few ab 16. August

We Happy Few ist nun schon seit einer ganzen Weile im Early Access unterwegs, doch Entwickler Compulsion Games hat kürzlich bestätigt, dass das Spiel unmittelbar vor der Veröffentlichung steht. Am 16. August erscheint das letzte Update vor dem offiziellen Release und damit wächst nicht nur der Inhalt des Actionsspiels, sondern auch das Preisschild. Aktuell kostet das We Happy Few 27,99 Euro auf Steam, ab Mittwoch Abend wird der Preis auf 49,99 steigen.

"Seit wir auf Kickstarter starteten und das Spiel ins Early Access ging, lag We Happy Few bei 27,99 Euro.", heißt es im Beitrag. "Wir haben keinen Sale [mitgenommen], weil wir nicht wollten, dass jemand den Titel zu einem günstigeren Preis bekommt, als die Kickstarter-Baker oder die Käufer im Early Access [- zumindest nicht,] während das Spiel noch in Entwicklung steckt. Seit 2015 haben wir klargemacht, dass der Preis mit der finalen Veröffentlichung ansteigt und diese Zeit ist nun - endlich - gekommen. Ab dem 16. August kostet das Spiel 49,99 Euro."

Das The Life in Technicolour-Update wird neue Effekte der Joy-Droge hinzufügen, die Benutzeroberfläche überarbeiten, KI-Verhalten anpassen und noch Vieles mehr. Weitere Details kommen mit dem Release-Trailer am nächsten Mittwoch. Sichert ihr euch das Spiel vor dem Preisanstieg?