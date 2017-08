Neue Studio behauptet FPS-Spiele verletzen das Gehirn

Seit vielen Jahren kämpfen die Videospielindustrie und begeisterte Spieler gegen Vorurteile und falsche Informationen, doch auch wenn sich das Thema in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat, ist die Negativität noch nicht gänzlich aus den Köpfen verschwunden. Wissenschaftliche Arbeiten beschäftigen sich seit den 80-er Jahren effektiv mit der Auswirkung von digitaler Unterhaltung auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mit variierenden Erkenntnissen. Eine frische Studie aus der kanadischen Universität in Montreal will nun nachgewiesen haben, dass First-Person-Shooter das Gehirn beschädigen.

Die Studio basiert auf den Daten von 100 Teilnehmern, die über 90 Stunden lang verschiedene Spiele in diesem Genre, darunter Call of Duty und Borderlands, konsumieren sollten. Im Vorher-Nachher-Vergleich sei den Wissenschaftlern aufgefallen, dass die Menge grauer Substanz im Gehirn im Vergleich zu denjenigen Probanden, die nicht gespielt haben, geschrumpft sei. Was bedeutet das konkret? Nun, die Studio impliziert, dass diese Spiele eine "Autopilot"-Sektion im Gehirn aktivieren. Der Hippocampus (der bei der Verarbeitung emotionaler Reize und der Langzeitspeicherung von Informationen verantwortlich ist) schrumpft daraufhin, was laut dem Forschungsteam unter anderem zu Depressionen und Gedächtnisverlust führen kann.

Nach den Spielsitzungen sollten die Teilnehmer zum Ausgleich 3D-Puzzle spielen, die räumliches Denken und die Erinnerungsfähigkeit auf die Probe stellen. Das führte im Test offenbar dazu, dass die Größe der grauen Substanz im Gehirn wieder zunahm und der Hippocampus gestärkt wurde. Wer jetzt gleich aufspringt, um Call of Duty gegen The Witness einzutauschen, sollte bedenken, dass die Studio nur auf den Ergebnissen einer kleinen Gruppe von Probanden basiert. Wie belastbar die Daten sind und wie genau sich diese Veränderung in den verschiedenen Gehirnregionen auswirkt, ist und bleibt ungewiss. Was sagt ihr dazu? Oder habt ihr schon wieder vergessen, worum es ging?

