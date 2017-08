Details zur geschlossenen Beta von Dissidia Final Fantasy NT

Dissidia Final Fantasy NT bekommt auf der PS4 eine geschlossene Beta und ab sofort dürft ihr euch dafür registrieren. Wer sich für das Kampfspiel interessiert und schon vor allen anderen einen Blick in das neue Projekt von Team Ninja und Square Enix werfen will, muss sich bis zum 15. August anmelden und ein bisschen Glück haben. Die ausgewählten Spieler erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, erklärt der Publisher in der offiziellen Bekanntmachung. Die eigentliche Testphase beginnt im Anschluss an die Gamescom, also am 26. August und läuft bis zum 4. September. Dissidia Final Fantasy NT erscheint Anfang des kommenden Jahres für Playstation 4.

"Spieler des geschlossenen Beta-Tests können das teambasierte Kampfspiel ausprobieren und in die Rollen unvergesslicher Helden und Bösewichte aus der gesamten Final Fantasy-Reihe schlüpfen. Hierbei treten sie in temporeichen und aufregenden 3-gegen-3-Kämpfen in bekannten Arenen an und rufen mächtige, epische Beschwörungen wie Ifrit, Shiva und Odin zu Hilfe."