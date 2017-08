Erster Trailer von NBA 2K18

Wir sind nun endlich in der Lage das kommende Basketballspiel NBA 2K18 in Bewegung zu sehen. Die gewaltigen "Updates im Erscheinungsbild der Uniformen und Spieler selbst [sind laut 2K] die lebensechtesten Grafiken bis jetzt." Ab dem 8. September dürfen wir uns die Software für den Charaktereditor herunterladen, um bereits damit zu beginnen, den Star unserer eigenen Karriere zu kreieren. Die Aktion ist nur für PS4 und Xbox One bestätigt, nähere Informationen folgen sicher in Kürze. "Spieler können ihre NBA 2K18-Erfahrung schon vor dem offiziellen Launch starten und diese fortsetzen, sobald das Spiel eine Woche später offiziell erscheint.", heißt es in der Pressemitteilung. NBA 2K18 erscheint am 15. September für Playstation 4, PC und Xbox One, sowie auf Xbox 360, PS3 und zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Nintendo Switch.