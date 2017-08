Umfangreiches Update für No Man's Sky angekündigt

Hello Games hat seit einiger Zeit keine größeren Ankündigungen für das phänomenal gefloppte No Man's Sky vorgenommen, doch das hat sich nun geändert. Sean Murray gab am Abend bekannt, dass wir noch diese Woche mit einem massiven Update rechnen dürfen. Murray enthüllte nicht alle Details, bestätigte jedoch die Gerüchte um ein neues Portalsystem. Mithilfe des Schnellreise-Systems sei es möglich zwischen verschiedenen Planeten hin- und herzureisen. Zudem wird es viele Neuerungen in der Geschichte geben. Wie genau diese aussehen, behielt Murray jedoch für sich. Das Update heißt Atlas Rises, hier ist ein Ausschnitt aus Murrays Beitrag:

"Es ist ein Jahr her, seit No Man's Sky veröffentlicht wurde und es war ein spannendes, intensives und emotionales Jahr für uns bei Hello Games. Wir sind ruhig gewesen, aber wir haben aufmerksam zugehört.

Wir haben in diesem Jahr hart gearbeitet, um kostenlose Updates für das Spiel zu kreieren, das unserem Team so sehr am Herzen liegt.

Update 1.3 wird diese Woche erscheinen und steht allen No Man's Sky-Spielern kostenlos zur Verfügung. Wir nennen es Atlas Rises. Es konzentriert sich auf die Verbesserung der zentralen Geschichte von No Man's Sky und fügt die [...] Schnellreise zwischen Standorten mit Portalen hinzu. Patch-Notizen werden kurz vor dem Update bereitgestellt.

Die ersten beiden Screenshots sind bereits vor einigen Tagen auf Reddit gelandet. Der erste Screenshot, den wir auch unten für euch eingebunden haben, zeigt eines dieser Aktivierungsfelder der Portale. Das zweite Bild zeigt ein Raumschiff auf einem Planeten. Ob es sich dabei nur um ein neues Schiff oder um eine versteckte Referenz handelt, liegt im Bereich der Spekulationen. Wartet ihr auf neue Inhalte und Verbesserungen oder habt ihr mit dem Spiel längst abgeschlossen?