Spotify offiziell auf Xbox One erhältlich

Gestern haben wir darüber berichtet, dass eine Xbox One-App von Spotify im Microsoft-Store gelandet ist. Am Abend kam dann die offizielle Bekanntmachung. Die Dienstleistung erschien in der vergangenen Nacht in 34 Ländern und bietet uns damit endlich eine einfache Möglichkeit, während des Spielens Musik zu hören. Um Einstellungen in der aktuellen Wiedergabe vorzunehmen, müssen Xbox One-Nutzer nicht einmal das Spiel unterbrechen - die Steuerung ist problemlos über das Mobiltelefon oder dem PC möglich. Notwendig dazu ist die Spotify Connect-App. Was hört ihr am liebsten, während ihr spielt?