Früherer DICE-Boss gründet Ubisoft Stockholm

Ubisoft plant die Gründung eines Studios in Schweden und legt dafür das aktuell in Malmö-ansässige Massive Entertainment (The Division) wird mit einem neuen Team in Stockholm zusammen. Dadurch soll in den nächsten zwei Jahren eine Arbeitsfläche für 100 Menschen gebildet werden, während das bereits sehr groß aufgestellte Massive Entertainment um 200 neue Mitarbeiter erweitert werden soll. Ubisoft Stockholm wird eng mit Massive zusammenarbeiten, ihr erstes Projekt ist das kommende Avatar-MMO. Die Führung von Ubisoft Stockholm übernimmt der frühere DICE-Studiomanager Patrick Bach. Bach verbrachte 15 Jahre bei EA und DICE und hat dort an etlichen Battlefield-Spielen mitgewirkt, darunter Bad Company 1 & 2, Battlefield 3 & 4 und später Star Wars Battlefront und Battlefield 1. In der offiziellen Pressemitteilung erklärte Bach:

"Mein Ziel bestand immer darin, die bestmöglichen Erlebnisse für die Spieler zu kreieren. Als ich mit Ubisoft über das sprach, worauf wir am meisten Wert legen, war klar, dass wir dieselbe Leidenschaft teilen: die Kreativität der Teams mit diesem Ziel im Kopf zu fördern."