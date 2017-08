Don't Knock Twice erscheint auf PC und Konsolen

Wales Interactive enthüllten Anfang der Woche ihr neues Projekt, Don't Knock Twice. Das First-Person-Horrorspiel wird parallel zum gleichnamigen Film produziert und soll für PC, PS4 und Xbox One, sowie für dedizierte VR-Geräte wie PSVR, Oculus Rift oder HTV Vive erscheinen. Die VR-Umsetzungen sind übrigens standardmäßig in den Spielversionen enthalten und kosten mutigen Spielern nicht direkt etwas extra. Das Studio unterstützt eigenen Angaben zufolge sogar verschiedene Eingabemöglichkeiten, wie Playstation Move, Vive- oder die Oculus-Controller. Don't Knock Twice soll zwischen zwei und drei Stunden Spielzeit umfassen, Kostenpukt liegt bei 19,99 Euro. Da die Xbox One keine VR-Optionen bekommt, wird der Titel dort ein bisschen günstiger angeboten (14,99 Euro).

Don't Knock Twice folgt einer Mutter, die ihre vermisste Tochter sucht und dabei "die gruselige urbane Legende einer rachelüstigen, dämonischen Hexe lüftet." Wir werden eine verlassene Villa erkunden, Rätsel lösen, Hinweise suchen und uns dabei sicher einige Male erschrecken. Das Spiel erscheint am 5. September und den kleinen Ankündigungs-Trailer haben wir unten für euch am Start.