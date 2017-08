Dusks zeigt sich im neuen Trailer von seiner besten Seite

Dusk ist ein kommendes Action-Spiel von David Szymanski und New Blood Interactive, in dem wir in bester 90-er-Nostalgie Dinge in die Luft jagen. Der Quake/Doom-Verschnitt hat einen neuen Trailer bekommen, der genau dieses Kriterium in den Fokus rückt. Im Video wird viel geschossen und wir bekommen einige Eindrücke aus den kommenden Leveln des Spiels. Am interessantesten ist sicher die Nachricht am Ende des Videos, die eine Mehrspieler-Enthüllung auf der QuakeCon verspricht. Wenn ihr euch für Retro-Shooter interessiert, solltet ihr euch ein wenig gedulden. Spricht euch das Blutbad in Dusk an oder ist die Magie der 90-er Jahre verflossen?