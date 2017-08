All Walls Must Fall startet in Early Access-Phase

Das Berliner Indiestudio Inbetweengames hat heute ihren taktischen "Tech Noir-Spionage-Thriller" All Walls Must Fall an den Start gebracht. Das Projekt ist vor gut zwei Jahren erfolgreich auf Kickstarter finanziert worden und ab dem heutigen Tage im Early Access auf Steam und Itch.io erhältlich. Wir schauen uns das Teil aktuell an und werden in Kürze eine anständige Vorschau veröffentlichen. Falls ihr solange nicht mehr warten könnt, das Spiel kostet 14,99 Euro und bis zum 15. August erhaltet ihr beim Kauf von All Walls Must Fall sogar noch zehn Prozent Rabatt.