For Honor bekommt zeitlich begrenzte Demo

Es sind bereits einige Tage vergangen, seitdem Ubisoft die Demo zu Ghost Recon: Wildlands veröffentlichte, jetzt hat das französische Unternehmen die gleiche Aktion für ein anderes sehr beliebtes Spiel in ihrem Katalog angewandt. Denn auch For Honor bekommt an diesem Wochenende eine zeitlich begrenzte Demo. Playstation 4- und Xbox One-Spieler können diesen Freitag ab 9 Uhr anfangen zu spielen, während sich PC-Spieler bis um 18 Uhr gedulden müssen. PS4- und Uplay-Nutzer können sich die Demo bereits ab heute im Vorfeld herunterladen. Diese beinhaltet das komplette Spiel, wir haben also sowohl Zugang zur Geschichte als auch zu sämtlichen Multiplayer-Aspekten. Damit gibt Ubisoft dem Spiel noch einmal extra viel Aufmerksamkeit, bevor die dritte Saison in der kommenden Woche startet. Während der Probezeit wird For Honor außerdem im Preis reduziert, dadurch erhoffen sich die Entwickler wohl einige zusätzliche Verkäufe für das Kampfspiel herauszuholen. Die Demo endet am 15. August um 2 Uhr morgens, PC-Spieler hingegen müssen bereits schon am dem 13. August um 10 Uhr ihre Waffen einstecken.