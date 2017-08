Horizon: Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November

Im Juni enthüllten Guerilla Games mit The Frozen Wilds die erste Erweiterung für das PS4-exklusive Horizon: Zero Dawn. Auf dem offiziellem Playstation Blog gab der Entwickler nun das Erscheinungsdatum bekannt: Ab dem 7. November werden wir in den eisigen Norden reisen. Die Erweiterung fügt ein neues Gebiet, frische Mysterien und weitere Maschinen zu Aloys Reise hinzu. Vorbesteller erhalten im Playstation-Shop einen exklusiven Avatar im Design von Horizon: Zero Dawn. Freut ihr euch bereits darauf, erneut in die Welt von Horizon: Zero Dawn einzutauchen?