DICE zeigt Spezialisierungen in Battlefield 1

Spezialisierungen sind schon lange ein Bestandteil des Battlefield-Franchise und sie werden auch im neuesten Ableger der immensen Spiele-Serie eine Rolle spielen. Wie Jojje 'Indigow(n)d' Dalunde von DICE auf Reddit erklärte, bricht das Studio mit der Tradition, wie wir Spezialisierungen im Spiel begegnen.

"In Kürze starten wir unsere Testphase der Spezialisierungen für unsere PC-CTE-Spieler. Wie bei anderen Spieltests ist die CTE-Erfahrung noch in Entwicklung, wir hoffen deshalb auf Feedback und Meinungen [und wollen euch daran erinnern, dass] Dinge dabei auch kaputtgehen können.", schreibt Dalunde.

"Spezialisierungen wurden auf zwei verschiedene Varianten herunter gebrochen: Allgemeine und Kit-spezifische. Jede Klasse hat Zugang zu sieben generischen [...] und zwei Kit-spezifischen Spezialisierungen. Alle Spieler starten standardmäßig mit drei Spezialisierungen: Flak, Deckung und schnelle Regeneration. Weitere Spezialisierungen können freigeschaltet werden, indem ihr die neuen "Service-Aufgaben" (die alle Spieler in der "In the Name of the Tsar"-Erweiterung bekommen) abschließt, doch im Interesse des Tests und des Feedbacks haben wir direkt alles für den CTE freigeschaltet. Wir werden weitere Informationen über die Service-Aufgaben zu einem späteren Zeitpunkt teilen."

Diese Spezialisierungen sind dazu da, um uns eine höhere Diversität in der Individualisierung der Klassen zu geben und eigene Präferenzen anzupassen. Dieser große Varianz bietet zusätzliche strategische Tiefe und weitere Gameplay-Möglichkeiten. Ihr könnt die gesamte Liste aller Spezialisierungen hier finden. Dalunde stellte im Beitrag klar, dass das erst der Anfang sei und noch viele solcher Veränderungen in das Spiel Einzug erhalten werden. Werden diese Spezialisierungen einen signifikanten Unterschied für Battlefield 1 darstellen?